Рособрнадзор приостановил действие образовательной лицензии МИТРО

Рособрнадзор приостановил действие образовательной лицензии Московского института телевидения и радиовещания «Останкино» (МИТРО). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Данное решение вынесено по итогам проверок, проведенных Рособрнадзором в период с 9 февраля по 16 февраля 2018 года. Кроме того, приостановлено действие лицензии Подольского социально-спортивного института, а также запрещен прием в Смоленский государственный институт искусств.

Как сообщал портал iz.ru, Рособрнадзор полностью лишил государственной аккредитации Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино» (МИТРО) в июле 2017 года.

МИТРО — негосударственное высшее учебное заведение, которое занималось подготовкой специалистов в области телевидения, радио, кино и рекламного бизнеса.