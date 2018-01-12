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Рособрнадзор приостановил лицензию Московской академии экономики и права

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Фото: ТАСС/Савостьянов Сергей
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Рособрнадзор приостановил действие лицензии Московской академии экономики и права. Об этом сообщили в пятницу, 12 января, в пресс-службе ведомства.

«В период с 9 января по 12 января 2018 года применены следующие меры по результатам проведенных проверок: Рособрнадзором приостановлено действие лицензии на осуществление образовательной деятельности Московской академии экономики и права», — говорится в сообщении ведомства.

Портал iz.ru писал о том, что Рособрнадзор 7 декабря вновь отказал Европейскому университету в Санкт-Петербурге в выдаче лицензии. Отказ связан с невыполнением вузом правил противопожарной безопасности и предоставлением неверных сведений.

Европейский университет в Санкт-Петербурге был лишен лицензии в июле прошлого года. После этого вуз сменил свой статус на научно-исследовательский институт.

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