Национальный институт недвижимости и инвестиций лишился лицензии

Рособрнадзор по результатам проверок лишил лицензии Национальный институт недвижимости и инвестиций в Екатеринбурге.

Об этом сообщает в пресс-служба ведомства.

Кроме того, за минувшую неделю Рособрнадзором был также запрещен прием в Петербургский институт иудаики за неисполнение предписаний в установленные сроки.

В начале декабря Рособрнадзор вновь отказал Европейскому университету в Санкт-Петербурге в выдаче лицензии. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.