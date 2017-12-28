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Национальный институт недвижимости и инвестиций лишился лицензии

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Фото: ТАСС/Савостьянов Сергей
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Рособрнадзор по результатам проверок лишил лицензии Национальный институт недвижимости и инвестиций в Екатеринбурге.

Об этом сообщает в пресс-служба ведомства.

Кроме того, за минувшую неделю Рособрнадзором был также запрещен прием в Петербургский институт иудаики за неисполнение предписаний в установленные сроки.

В начале декабря Рособрнадзор вновь отказал Европейскому университету в Санкт-Петербурге в выдаче лицензии. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

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