Покупатели устроили давку за дешевым сахаром в гипермаркете в Брянске

В одном из гипермаркетов Брянска покупатели устроили настоящую давку в очереди за подешевевшим сахаром. Люди начали штурмовать прилавки после объявления о том что цена за 1 кг сахара снизилась до 22 рублей 90 копеек.

Как сообщает интернет-газета «Брянские новости», столпотворение произошло в вечерние часы. Очередь растянулась на несколько десятков метров. О том, есть ли пострадавшие, информации пока не было. В администрации гипермаркета также не прокомментировали этот инцидент.

11 февраля портал iz.ru сообщал о том, что посетители одного из супермаркетов Рязани подрались из-за курицы, которая по акции стоила 47 рублей за 1 кг.