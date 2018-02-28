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«Пионеры моды» вышли к зрителям

Фестиваль документального кино посвящен культовым дизайнерам современности
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Фото: пресс-служба кинокомпании «Пионер»
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1 марта в Москве открывается кинофестиваль документальных фильмов «Пионеры моды». Среди первопроходцев модной индустрии будут представлены Ив Сен-Лоран, Александр Маккуин, Карл Лагерфельд, Вивьен Вествуд, Мартин Марджела, Антонио Лопес и Дрис ван Нотен.

В течение года фестиваль представит семь биографических лент о гениях современной моды.

— Эти документальные истории — о людях, которые действительно меняют моду. Они — настоящие столпы, на их видении строится всё, что есть сегодня на подиумах. Мы живем во времена кинореволюции, когда документалистика начинает занимать абсолютно имперские позиции. В ней запрятана правда, настоящая история, — поделилась с «Известиями» первый главный редактор российского Vogue Алена Долецкая, представлявшая программу фестиваля на презентации.    

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Фото: пресс-служба кинокомпании «Пионер»

Герой ленты Райнера Хольцмера «Дрис ван Нотен» в первые же минуты фильма признается, что понятие «мода» ему не нравится. 

— Само это слово означает то, что закончится уже через полгода. Мне бы хотелось найти новое слово, которое было бы вне времени, — говорит он. 

Удивительно, что ван Нотен, будучи одним из самых закрытых дизайнеров современности, впервые подпустил документалистов столь близко к своей жизни. Дизайнер «антверпенской шестерки» (шесть бельгийских модельеров-авангардистов, выпускников Королевской академии изящных искусств в Антверпене. — «Известия») позволил камере Райнера наблюдать не только бекстейджи его грандиозных шоу и показов, но и работу в мастерской. Кроме того, зрители впервые смогут увидеть, как живет Дрис ван Нотен. Треть фильма снята в роскошном особняке дизайнера. В кадр попали изысканные интерьеры его дома, изобилующие множеством деталей, зеленые аллеи и цветочный сад.

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Фото: пресс-служба кинокомпании «Пионер»

 

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Фото: пресс-служба кинокомпании «Пионер»

Продолжит серию фестивальных показов лента Джеймса Крампа «1970: Секс, мода и диско». Одну из самых обаятельных эпох режиссер показал через личность иллюстратора Антонио Лопеса. Зрители увидят ленту в апреле.

Далее будут представлены картины: «Маккуин» Иэна Бонота — о мучительном и вдохновенном мире гения моды; «Мы, Марджела» Менны Лайры Мейер; «Вествуд: панк, икона, активист» Лорны Такер; «Ив Сен-Лоран: Сумасшедшая любовь» Пьера Торретона и «Секреты Лагерфельда» Родольфа Маркони.

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