В Берлине открылся 68-й кинофестиваль

В столице Германии в четверг открывается 68-й Берлинский кинофестиваль. Россию представят несколько лент, к том числе картина Алексея Германа – младшего «Довлатов», вошедшая в конкурсную программу.

Жюри фестиваля в этом году возглавляет автор культового фильма «Беги, Лола, беги» и других известных картин Том Тыквер.

Впервые в истории фестиваль откроет анимационный фильм американского режиссера Уэса Андерсона «Собачий остров». Роли в мультфильме озвучили Йоко Оно, Билл Мюррей и Тильда Суинтон.