Британскому журналисту грозит дело за вандализм в Москве

Известный британский журналист Джон Суини может стать фигурантом уголовного дела о вандализме из-за участия в разрушении самодельного мемориала убитому в 2015 году политику Борису Немцову.

Инцидент произошел в четверг, 15 января. Британская съемочная группа во главе с Суини сопровождала несколько человек, которые впоследствии разрушили мемориал Немцову, установленный жителями дома № 3 на Малой Ордынке.

Пользователь Facebook с именем Брумель И.Н., назвавший себя активистом SERB, заявил, что к нему обратились британские журналисты, с которыми он отправился в рейд. В ходе «проверки» и был уничтожен мемориал.

На видеозаписи, выложенный активистом, можно заметить журналиста BBC Джона Суини, специализирующегося на расследованиях. Например, его авторству принадлежит фильм «Трамп — кандидат Кремля?».

На следующий день после инцидента жители дома, установившие мемориал, обратились в полицию с заявлением.

Движение SERB получило известность после ряда скандальных акций. В частности, они стоят за срывом показа фильма о ситуации в Донбассе и выставке американского фотографа Джона Стерджесса.