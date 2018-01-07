Прямой эфир

Активисты SERB разлили зловонную жидкость на выставке Стерджеса

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представители движения SERB вновь разлили зловонную жидкость на выставке Джока Стерджеса «Без смущения 2.0» в столице.

Как объяснил один из руководителей движения Игорь Бекетов в комментарии ТАСС, активисты продолжили серию акций против выставки фотографий, нарушающих, по их мнению, российское законодательство.

«Сегодня мы снова посетили фотовыставку «Без смущения 2.0» и попытались поговорить там с организаторами, однако никто с нами не захотел разговаривать и отвечать на наши законные вопросы. Тогда один из наших активистов не сдержался и разлил зловонную жидкость на полу под фотографией, которую мы считаем незаконной», — сказал Бекетов.

По словам собеседника агентства, после вызова правоохранительных органов участники движения направились в одно из отделений полиции, где подали заявление о привлечении организаторов выставки к уголовной ответственности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Активистка Femen изобразила Трампа возле посольства США в Киеве
Полиция начала проверку по факту акции SERB на выставке Стерджеса

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017