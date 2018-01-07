Активисты SERB разлили зловонную жидкость на выставке Стерджеса

Представители движения SERB вновь разлили зловонную жидкость на выставке Джока Стерджеса «Без смущения 2.0» в столице.

Как объяснил один из руководителей движения Игорь Бекетов в комментарии ТАСС, активисты продолжили серию акций против выставки фотографий, нарушающих, по их мнению, российское законодательство.

«Сегодня мы снова посетили фотовыставку «Без смущения 2.0» и попытались поговорить там с организаторами, однако никто с нами не захотел разговаривать и отвечать на наши законные вопросы. Тогда один из наших активистов не сдержался и разлил зловонную жидкость на полу под фотографией, которую мы считаем незаконной», — сказал Бекетов.

По словам собеседника агентства, после вызова правоохранительных органов участники движения направились в одно из отделений полиции, где подали заявление о привлечении организаторов выставки к уголовной ответственности.