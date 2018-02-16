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Глава Минздрава РФ избрана сопредседателем комиссии ВОЗ

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Фото: ТАСС/Екатерина Штукина
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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова избрана сопредседателем Независимой комиссии высокого уровня ВОЗ по неинфекционным заболеваниям (НИЗ).

Комиссия создана в октябре прошлого года. Ее задача — подготовить совещание высокого уровня по НИЗ Генассамблеи ООН.

Кроме российского министра, сопредседателями стали президенты Уругвая, Шри-Ланки и Финляндии, а также представитель Пакистана.

По данным ВОЗ, от НИЗ ежегодно умирает 15 млн человек в возрасте от 30 до 69 лет, смерть еще 40 млн можно напрямую связать с последствиями перенесенных НИЗ.

РФ входит в число мировых лидеров по эффективности профилактики и лечения НИЗ. В стране действуют современные массовые скрининги здоровья, позволяющие предотвратить развитие болезней заболеваний на ранних стадиях.

Портал iz.ru писал ранее, что за 10 месяцев прошлого года средняя продолжительность жизни в России достигла исторического максимума — 72,6 лет. По данным Минздрава, смертность в России снизилась за 2017 год во всех возрастных группах почти на 4%. 

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