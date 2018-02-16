ВС Крыма признал украинца Захтея виновным в подготовке диверсий

Верховный суд Республики Крым приговори к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы гражданина Украины Андрея Захтея, признав его виновным в подготовке диверсий на полуострове.

«Назначить Захтею Андрею Романовичу наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — огласил приговор судья.

Дело 42-летнего Захтея рассматривалось в суде в особом порядке и в закрытом режиме, что, согласно нормам УПК РФ, происходит только при полном признании вины и раскаянии в содеянном.

7 и 8 августа в Крыму были обнаружены группы украинских диверсантов. При их задержании погибли сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) и военнослужащий РФ. На месте боестолкновения, по сообщению ФСБ, были обнаружены 20 взрывных устройств суммарной мощностью более 40 кг в тротиловом эквиваленте, боеприпасы, штатные противопехотные и магнитные мины, а также гранаты и спецоружие, состоящие на вооружении специальных подразделений вооруженных сил Украины.

Президент России Владимир Путин назвал глупой и преступной акцией попытку диверсии спецслужб Украины в Крыму, а ее целью — отвлечение внимания от внутренних проблем страны.