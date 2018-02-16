Власти Ростовской области потратят 2 млрд рублей на развитие интернета

В Ростовской области до 2020 году будет потрачено 2 млрд рублей на развитие телекоммуникационной инфраструктуры, что позволит подключить к интернету малодоступные районы.

О выделении финансирования сообщает правительство региона. В течение двух лет в 850 тысячах домовладений должна появиться техническая возможность подключить интернет. Об этом сообщает сайт RostovGazeta.

К интернету планируется подключать и медицинские учреждения. Также будет продолжена работа по улучшению оборудования «Системы-112».

Мероприятия по устранению цифрового неравенства начались три года назад. За этот срок уже проведено 1,7 тыс. км оптоволокна.