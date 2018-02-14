Бесплатный Wi-Fi стал доступен в Москве за пределами Садового кольца

Беспроводной интернет стал доступен с начала 2018 года на улицах и площадях за пределами Садового кольца. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

К сети Moscow_WiFi_Free можно подключиться на Калужской площади и возле станций метро «Автозаводская», «Курская», «Новослободская», «Улица 1905 года» и «Фрунзенская». Чтобы подключиться к бесплатной интернет-сети, нужно найти ее в списке доступных сетей, открыть браузер и авторизоваться с помощью SMS или аккаунта на mos.ru.

В центре столицы на 25 улицах покрытие беспроводным интернетом усилили, добавив 324 дополнительных точки доступа. До конца текущего года к ним планируют добавить еще 578 хот-спотов. Новые точки доступа планируют установить на наиболее оживленных улицах, площадях, а также зонах рядом со станциями метро. К концу года их общее число увеличится с 2,5 тыс. до 3,1 тыс.

На Тверской улице, на Цветном бульваре и на Арбате, где интернет-подключение могло прерываться, избавились от так называемых белых пятен.

Таким образом, теперь к городскому интернету можно подключиться более чем на 200 улицах и в 24 парках. Каждая точка доступа обеспечивает сигнал в радиусе до 50 м. Удобство состоит в том, что переключение между хот-спотами повторной авторизации не требует, пишет сетевое издание m24.ru.

Портал iz.ru писал ранее, что к концу 2018 года бесплатный Wi-Fi в Москве будут раздавать 469 навигационных стел. Их оборудуют беспроводным доступов в интернет у транспортных узлов, пешеходных зон и местах большого скопления людей.

Сетью Wi-Fi могут также оборудовать автобусы частных перевозчиков в Москве.