Вышедший из строя телескоп Kepler нашел 100 новых экзопланет

Международная группа астрономов объявила, что вышедший из строя в 2013 году космический телескоп Kepler обнаружил почти 100 новых экзопланет.

С помощью транзитного метода, который основан на падении светимости звезды, когда перед ее диском проходит небесное тело на одной линии с наблюдателем, специалисты проанализировали 275 сигналов и обнаружили 149 планет, 95 из которых оказались новыми, сообщает телеканал «Звезда».

Ученые отметили, что среди обнаруженных планет им удалось вычислить, что на одной из них год длится всего 10 дней. Космическая обсерватория NASA Kepler была запущена для поиска в 2009 году, однако в 2013-м у нее отказала система ориентации. Удерживать в правильном направлении обсерваторию стало невозможно.