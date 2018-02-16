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Резиденты ТОР смогут быстрее получить землю под строительство

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Резиденты территорий опережающего развития смогут втрое быстрее получать земли под строительство и подключаться к коммунальным сетям. В Минвостокразвитии подготовили соответствующие поправки в ряд законов.

Поправки разработаны по поручению председателя правительства Дмитрия Медведева, который заявил в конце 2017 года, что необходимо уделить дополнительное внимание развитию дальневосточного региона и назвал препятствием для реализации инвестпрограммы состояние инфраструктуры.

«Законопроект позволит ускорить строительство объектов инфраструктуры ТОР, что необходимо для обеспечения опережающего развития Дальнего Востока», — сообщили «Известиям» в Минвостокразвития.

На данный момент точные прогнозы темпов роста территорий опережающего развития в ведомстве не называют.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Строительство в ТОР упростят

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