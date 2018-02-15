Скончалась оперная певица Тамара Нижникова

Народная артистка Белоруссии и СССР, оперная певица Тамара Нижникова скончалась на 93-м году жизни.

Об этом сообщает пресс-служба Белорусской государственной академии музыки (БГАМ), где артистка преподавала на протяжении 40 лет.

«Коллектив Белорусской государственной академии музыки глубоко скорбит по случаю смерти Тамары Николаевна Нижниковой и выражает искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданская панихида состоится в Большом зале БГАМ 17 февраля.

Тамара Нижникова родилась 9 марта 1925 года в российском городе Самара. В 1949-м году она окончила Московскую консерваторию и поступила на работу в столичный Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Тамара Нижникова награждена орденами Отечества III степени, Франциска Скорины, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов. В 2015 году награждена медалью ЮНЕСКО «Виктор Гюго» и дипломом генерального директора ЮНЕСКО.