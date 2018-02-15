Саакашвили будет бороться за судьбы Украины из Амстердама

Михаил Саакашвили будет бороться за судьбу Украины из Амстердама.

Власти Нидерландов выдали экс-президенту Грузии выдали разрешение на временное проживание. Срок действия голландского документа - 90 дней.

Вид на жительство Саакашвили получил благодаря супруге. Экс-губернатор Одесской области женат на голландке Сандре Руфолс. Поэтому запрос на временное проживание запрос Саакашвили не противоречит местным законам.

У супругов двое детей, младшего они планируют отдать в голландскую школу. Однако, бывший грузинский президент сдаваться не собирается. Он намерен вернуть украинское гражданство.