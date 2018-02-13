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Тащили за волосы: новые кадры задержания Саакашвили

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Саакашвили тащили за волосы: появились новые кадры задержания политика. Очевидцы говорят: сам Саакашвили истошно кричал.

Бывший губернатор расслаблялся в ресторане: без галстука и без паспорта.

Люди в масках особо не церемонились с Саакашвили, но с комфортом доставили политика в аэропорт на вертолете. 

Оппозиционера всех и вся депортировали в Польшу на частном самолете. Так, между прочим, борт принадлежит офшорной компании Петра Порошенко.

Во время «похищения» Саакашвили умудрился дать короткое интервью. 

«Я буду биться до конца, буду бороться до конца!» – заявил политик.

Тбилиси снова направит в Польшу запрос на экстрадицию Саакашвили. В Грузии бывший глава государства заочно осужден. В родной стране экс-президента уже давно ждут нары и сокамерники.

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