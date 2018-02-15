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Издатель и телеведущий Александр Шаталов скончался в возрасте 60 лет

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Советский и российский поэт, критик, издатель и телеведущий Александр Шаталов скончался в Москве на 61-м году жизни. Причиной смерти стала тяжелая болезнь. Об этом в четверг сообщил оппозиционер и писатель Эдуард Лимонов.

«Александр Николаевич Шаталов летит сейчас в миры иные. Не хочу перечислять те ужасные болезни, которые его свалили. Их было две», — написал Лимонов в своем ЖЖ.

Шаталов окончил Московский институт инженеров гражданской авиации (МИИГА). С 1985 года занимался поэзией и критикой, работал редактором поэзии в издательстве «Молодая гвардия». В 1990 году создал литературно-художественный журнал «Глагол», а затем издательство, которое впервые выпустило сочинения Александра Галича, Эдуарда Лимонова, Наталии Медведевой и Евгения Харитонова. Шаталов был литературным агентом Медведевой и Лимонова, передает НСН.

С 1993 года Шаталов вел книжные обзоры на разных телеканалах, вел передачу «Графоман» на канале «Культура». Является автором пяти поэтических книг и переводов с языков народов СССР.

Шаталов был членом Союза писателей СССР (1991), Союза писателей Москвы (1993) и русского ПЕН-клуба.

В последнее время Шаталов занимался съемками документальных фильмов о художниках Эрике Булатове, Владимире Немухине, Оскаре Рабине и Олеге Целкове.

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