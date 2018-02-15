Новак не исключил замены правительств на искусственный интеллект

Министр энергетики России Александр Новак не исключил, что в будущем искусственный интеллект заменит людей в управлении странами. Об этом он заявил в кулуарах Российского инвестиционного форума.

Глава Минэнерго, отвечая на вопрос журналистов, посоветовал ознакомиться с прогнозами известного футуролога Рэймонда Курцвейла, который полагает, что уже в 2045 году «будет искусственный интеллект», передает «РИА Новости».

Новак, выступая на сессии «Интеллектуальная энергетика: вызовы и решения», отметил, что российские компании уже используют в своей работе искусственный интеллект. В качестве примера он привел компанию «Газпром нефть».

«Некоторые решения уже принимает искусственный интеллект, и это дает возможность более качественно и комплексно разрабатывать месторождения», — отметил министр.

Реймонд Курцвейл — известный американский футуролог, известный своими технологическими прогнозами, которые предполагают появление искусственного интеллекта.