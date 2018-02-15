Боевик ликвидирован в Дагестане в ходе спецоперации

Боевик, причастный к терроризму, ликвидирован в Унцукульском районе Дагестана. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета (НАК).

«В Унцукульском районе Дагестана в ходе контртеррористической операции нейтрализован бандит, причастный к преступлениям террористической направленности», — говорится в сообщении.

Как сообщал портал iz.ru, в четверг в Унцукульском районе Дагестана был введен режим контртеррористической операции (КТО) для поиска боевиков и их пособников.