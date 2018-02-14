Блогер сообщил о «коллапсе» на станции метро «Марксистская»

На станции «Марксистская» Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена затруднено движение поездов.

Об этом сообщил на своей странице пользователь Twitter Илья Катков.

Запись, в которой блогер заявил, что на протяжении получаса не мог уехать со станции, была опубликована около 21:40 мск.