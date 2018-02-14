Путин поговорил по телефону с королем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Главы двух государств обсудили сотрудничество в военно-технической сфере.

«В русле договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита короля Саудовской Аравии в Россию в октябре 2017 года, обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и военно-технической сферах», — сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, стороны продолжили обмен мнениями по ситуации в Сирии, в том числе с учетом итогов сочинского Конгресса сирийского национального диалога, и затронули обстановку в регионе Персидского залива.

«Король Саудовской Аравии остановился на отношениях между Катаром и рядом других государств», — говорится в сообщении.

В свою очередь, Путин акцентировал, что создавшаяся кризисная ситуация не способствует консолидации совместных усилий в борьбе с террористической угрозой и стабилизации в регионе.

Также монарх в ходе телефонного разговора выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением самолета Ан-148 в Подмосковье.

Ранее король Саудовской Аравии Сальман обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Эрдоганом развитие ситуации в ближневосточном регионе.