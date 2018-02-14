МИЦ «Известия» открывает студию на журфаке МГУ

Мультимедийный информационный центр «Известия» открывает студию на факультете журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. Студия МИЦ «Известия» представит факультативный курс авторских лекций руководителей и ведущих специалистов редакций, входящих в Мультимедийный информационный центр «Известия». Студенты журфака получат шанс перенять опыт у представителей одного из крупнейших медиапроектов России.

В работе студии примут участие генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин, автор-ведущий итоговой программы «Новости» на телеканале РЕН ТВ Петр Марченко, Михаил Пак (заместитель генерального директора МИЦ «Известия» и главный редактор мультимедийного портала IZ.RU), Олег Кузин (руководитель мультимедиаредакции), Луиза Даутова (шеф-продюсер службы подготовки новостей), Леонид Полозов (руководитель SMM-редакции мультимедийного портала IZ.RU) и другие ведущие специалисты.

Лекции будут посвящены актуальным вопросам и тенденциям современного информационного рынка. Представители МИЦ «Известия» расскажут студентам о главных трендах медиасреды, роли социальных сетей в современных медиа, специфике журналистики в digital-среде, актуальных требованиях к специалистам на информационном рынке, инструментах дистрибуции контента.

Лекции будут доступны студентам факультета журналистики и других факультетов Московского государственного университета. Студия МИЦ «Известия» откроет свои двери 13 марта. Лекции будут проходить каждый вторник с 18:00 до 19:30 на факультете журналистики по адресу: ул. Моховая, дом 9 (аудитория 232).

Студентам также будет предоставлена возможность прохождения стажировки или учебной практики в редакциях МИЦ «Известия».

Куратор студии и программы стажировок в МИЦ «Известия» — заместитель генерального директора Потовых Кристина.