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В Волгограде пьяный гражданин Эфиопии укусил росгвардейца

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Волгограде Росгвардия задержала гражданина Эфиопии за хулиганство и нарушение общественного порядка. При задержании иностранец начал драку с гвардейцами, укусил одного из них за руку, пнул служебный автомобиль и нецензурно ругался. 
 
Нетрезвый гость из Африки пытался попасть в одно из студенческих общежитий, и наряд вызвала охрана здания. Уроженца Эфиопии подхватили под руки и повели к патрульному автомобилю. В этот момент студент извернулся и укусил росгвардейца. 23-летнему иностранцу удалось прокусить бушлат и повредить кожу сотрудника правоохранительных органов, сообщает сайт «НовостиВолгограда.Ру»
 
«Пострадавшим от хулиганских действий гражданина Эфиопии сотрудникам Росгвардии оказана медицинская помощь», — отметили в пресс-службе Росгвардии. 
 
Пока уроженец Эфиопии задержан в рамках административного нарушения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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