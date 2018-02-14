В Волгограде пьяный гражданин Эфиопии укусил росгвардейца

В Волгограде Росгвардия задержала гражданина Эфиопии за хулиганство и нарушение общественного порядка. При задержании иностранец начал драку с гвардейцами, укусил одного из них за руку, пнул служебный автомобиль и нецензурно ругался.



Нетрезвый гость из Африки пытался попасть в одно из студенческих общежитий, и наряд вызвала охрана здания. Уроженца Эфиопии подхватили под руки и повели к патрульному автомобилю. В этот момент студент извернулся и укусил росгвардейца. 23-летнему иностранцу удалось прокусить бушлат и повредить кожу сотрудника правоохранительных органов, сообщает сайт «НовостиВолгограда.Ру».



«Пострадавшим от хулиганских действий гражданина Эфиопии сотрудникам Росгвардии оказана медицинская помощь», — отметили в пресс-службе Росгвардии.



Пока уроженец Эфиопии задержан в рамках административного нарушения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.