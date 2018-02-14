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Жителя Хабаровского края подозревают в мошенничестве на 500 тыс. рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Жителя Хабаровского края подозревают в крупном мошенничестве с авиабилетами, ущерб от которого составляет более 500 тыс. рублей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Хабаровского линейного управления МВД России на транспорте был задержан 28-летний местный житель, который подозревается в серии мошенничеств. Сообщается, что мужчина создал группу в одной из популярных социальных сетей и предлагал всем желающим купить авиабилеты по ценам ниже рыночной стоимости.

Услуги по приобретению билетов злоумышленник предоставлял три года. Проездные документы он покупал на средства, которые были получены от других клиентов. Недавно он оповестил пользователей группы, что аннулирует билеты и прекращает деятельность, но денежные средства потерпевшим не вернул.

В результате было установлено 20 фактов преступной деятельности. Мужчина нанес своим клиентам общий ущерб на сумму в 500 тыс. рублей. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, а в отношении него возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

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