МОК запретил на Олимпиаде-2018 Статую Свободы

Статуя Свободы – вне закона. МОК запретил использование на ОИ-2018 национального символа США.

Досталось американским хоккеисткам. Девушкам предписали стереть крамольное изображение со шлемов. Якобы рисунок нарушает правило 51 Олимпийской хартии.

Аэрографию на шлеме организаторы Игр посчитали «слишком политической».

Ведомство Томаса Баха не в первый раз выступает в роли полиции нравов. Спортивная инквизиция добралась даже до Библии. Скелетониста из Израиля заставили убрать со шлема сюжет из Ветхого Завета.

Аэрография шлемов давно стала частью околоспортивной индустрии. Вратари, гонщики, саночники – все хотят выделиться. Спортсмены часто включают в дизайн национальные и религиозные элементы. Дизайн шлема может обойтись спортсмену в несколько тысяч долларов.