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Ученые в США предрекли приближение глобальной катастрофы

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Carsten Leuzinger
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Ученые в США предсказали приближение глобальной катастрофы к концу XXI века. Об этом пишет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences со ссылкой на исследование специалистов.

Исследователи пришли к выводу, что крупные прибрежные города во всем мире могут оказаться под водой из-за подъема уровня моря более чем на полметра уже к концу века. Выяснить это удалось на основе данных спутников, полученных за 25 лет. Эту информацию фиксировали для построения климатических моделей, показывающих рост уровня моря.

Было установлено, что с 1993 года уровень воды в Мировом океане возрастает на 0,084 мм в год. Средний рост за этот период составляет 2,9 мм в год. Таким образом, ученые пришли к выводу, что с 2005 по 2100 год океан поднимется на 65 см, сообщает телеканал «Звезда».

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