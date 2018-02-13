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Минобороны США запросило из бюджета $700 млрд на будущий год

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Пентагон попрошайничает у дверей Конгресса – Министерство обороны США запросило из бюджета почти $700 млрд на 2019 год.

Из них $6,3 млрд – на «сдерживание России». Официально программа направлена на «поддержание мира в Европе».

Этот мир США хотят «украсить» своим военным присутствием.

В первую очередь, Вашингтон интересуют Польша, страны Прибалтики и Украина.

Незалежной для «защиты от Москвы» Белый дом даст $250 млн. В бюджет Пентагона заложен и план «догнать и перегнать Россию и Китай». Для этого США нужны $24 млрд на
модернизацию ядерного потенциала.

Применить оружие массового поражения Вашингтон может для самозащиты. Такого проекта военного бюджета у США еще никогда не было.

Сумма рекордная - почти $700 млрд, это на 13% больше бюджета 2017 года. При этом на гуманитарные миссии Вашингтон сокращает расходы.

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