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Флешмоб «Глобальный ехор» состоится в Иркутске

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Белый месяц Сагаалган будут праздновать в Иркутской области с 16 февраля по 17 марта. Мероприятия пройдут в столице региона, Шелехове, Байкальске, Слюдянке, в поселках Качуг, Большой Голоустное и Усть-Ордынский. Запланирован флешмоб «Глобальный ехор», а также шаманские обряды. 

14 февраля сотрудники Иркутского дацана проведут обряд «Дугжууба» для устранения проблем и всего плохого. На седьмой по счету всемирный танцевальный флешмоб «Глобальный ехор» 16 февраля у ДС «Труд» приглашаются участники в народных костюмах. В этом году впервые круг ехора будет мужским. С начала февраля в Instagrame запустили хэштег #ЯИДУНАЕХОР с публикацией фото и видео. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

17 марта в Слюдянке и Байкальске пройдут завершающие мероприятия Белого месяца. С выездными концертами в местные дома культуры прибудут ансамбль песни и танца «Улаазай» и ансамбль национального танца «Ангара».

Сагаалган считается праздником белой молочной пищи, почитания старших, обновления человека и природы, открытости и чистоты помыслов, надежды и добрых ожиданий. В традиции тибетско-монгольского буддизма Сагаалган является первым из шести самых важных ежегодных праздников — хуралов. В народе этот праздник стали отмечать с 1990 года. 

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