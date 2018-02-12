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Славянские обряды проведут на главной площади Курска

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В Курске началась подготовка к традиционным гуляньям — «Проводы русской зимы» и «Широкая Масленица». Они состоятся в это воскресенье, 18 февраля, на Театральной площади.

Организаторы обещают много тематических и развлекательных мероприятий, театрализованное представление и славянские обряды. Жители города смогут помериться ловкостью и силой за ценные призы. «Курская правда» сообщает, что один из таких конкурсов будет называться «Ледяной столб», не уточняя при этом, что потребуется от его участников.

Как обычно, в этот день всех пришедших на праздник ждут блины. Завершится представление обрядом сжигания чучела Масленицы.

Портал iz.ru ранее сообщил о том, что в связи с крушением самолета Ан-148 отменены мероприятия, которые должны были пройти сегодня на фестивале «Московская Масленица».

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