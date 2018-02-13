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В Индии вспыхнул пожар на крупнейшей судоверфи

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Фото: commons.wikimedia.org/Aswin Krishna Poyil
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В результате взрыва на одной из крупнейших индийских судоверфей в городе Кочин (штат Керала) погибли пять человек, не менее 11 получили ранения.

Как сообщает Zee News, инцидент произошел во время проведения ремонтных работ на нефтяной платформе, принадлежащей индийской государственной компании Oil and Natural Gas Corp (ONGC).

Раненые были доставлены в близлежащие больницы. На месте работают спасательные службы. Причины ЧП выясняются. 

Кочинская судоверфь — ведущее судостроительное и ремонтное предприятие страны. Это место, где строится первый индийский легкий авианосец INS Vikrant.

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