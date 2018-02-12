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Шесть сотрудников «Газпром нефти» победили в конкурсе «Лидеры России»

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Шесть сотрудников компании «Газпром нефть» вошли в число победителей всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Таким образом, компания лидирует в неофициальном зачете по количеству работников, ставших лауреатами конкурса.

Один из сотрудников «Газпром нефти» — начальник департамента перспективного развития блока разведки и добычи Алексей Малютин вошел в топ-20 участников конкурса с наиболее высокими оценками.

«Финалисты конкурса — это сильные менеджеры с уже сформировавшимися лидерскими качествами и высокопрофессиональной подготовкой. Сотрудники компании, которые вышли в финал конкурса, уже входят в кадровый резерв «Газпром нефти». Но особенно приятно, что шесть из них сумели попасть в ТОП-100 «Лидеров России». Компанию «Газпром нефть» тоже можно назвать победителем этого конкурса: у нас было самое большое представительство в финале, а теперь еще и лидерство по количеству сотрудников среди 100 лучших конкурсантов», — заявил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Как сообщал портал iz.ru, финалистами конкурса «Лидеры России» стали 300 человек, а победителями — 103 человека.

Все финалисты получат индивидуальные гранты на сумму 1 млн рублей, которые они смогут потратить на образование. Победители конкурса получат возможность наставнического общения с ведущими управленцами из крупных российских компаний и органов государственной власти.

Организаторами конкурса выступили администрация президента РФ и Высшая школа государственного управления РАНХиГС. Изначально заявки на участие в соревновании подали 200 тыс. человек.

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