Спортивный самолет потерпел крушение в Бельгии

В результате крушения спортивного самолета в Бельгии погибли два человека.

Как сообщает De Standaard, инцидент произошел в 13:20 по местному времени (15:20 по Москве) во фламандской провинции Лимбург близ города Хасселт.

Место аварии оцеплено полицией. Проводится расследование произошедшего.

По неподтвержденным данным, разбился самолет типа Beechcraft F33A Bonanza. На авиационном сайте Flightradar, который отслеживает передвижение воздушных судов по всему миру, есть информация, что подобный самолет вылетел из летной школы в Западной Фландрии.