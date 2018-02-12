Грипп и норовирус атаковали олимпийскую деревню

Около двухсот заболевших, десятки новых случаев ежедневно. Грипп и норовирус атакуют олимпийскую деревню в Пхёнчхане.

В основном заболевания связаны с переохлаждением, отмечают врачи. В Пхёнчхане сильные холода – болельщиков на трибунах не спасают ни пледы, ни грелки для рук; соревнования отменяют и переносят.

Игры в Пхёнчхане уже названы самыми холодными за всю историю. При этом, в ближайшие дни, по обещаниям синоптиков, столбик термометра может опуститься до –25 градусов.