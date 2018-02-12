День открытых дверей в киношколе «Индустрия»

В школе кино и телевидения «Индустрия» прошел день открытых дверей. У школы два новых направления: компьютерная графика и курсы второго режиссёра.

Кураторы лично рассказали гостям о факультетах и их специфике. А после лекции,ответили на вопросы из зала.

С основами курса обучения вторых режиссёров студентов познакомила продюсер Галина Стрижевская.

В заключение ученики школы устроили гостям экскурсию. В финале встречи наставления будущим режиссёрам дал Фёдор Бондарчук.