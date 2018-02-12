Прямой эфир

Чемпионат Японии по самбо на кубок президента РФ открылся в Токио

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифуллин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Токио открылся Чемпионат Японии по самбо на Кубок президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

«Значение этих соревнований велико, так как это не только чемпионат Японии, но и отборочный турнир для целой серии международных соревнований, среди которых Кубок мира по самбо, который пройдет в марте в Москве, и чемпионат Азии, и чемпионат мира, который пройдет в Бухаресте в ноябре. Победители получат возможность поехать на эти соревнования», — рассказал председатель исполнительного комитета чемпионата Японии по самбо, член исполнительного комитета Международной федерации самбо Нобуюки Асаи.

Проведение подобных соревнований было в ходе встречи Путина, президента Международной федерации самбо Василия Шестакова и известного дзюдоиста Ясухиро Ямаситы в 2010 году. Чемпионат проходит в Японии в 44-й раз, а на кубок российского лидера — в шестой раз. По его словам, в соревнованиях принимают участие более 100 спортсменов, мужчин и женщин, в девяти весовых категориях.

«Мы считаем, что он играет очень важную роль для развития дружбы и добрососедских отношений между нашими странами», — добавил Асаи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Прыгунья с шестом Сидорова победила на турнире в Обоне
Токио готов обсуждать безвизовый режим между Сахалином и Хоккайдо

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017