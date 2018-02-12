Чемпионат Японии по самбо на кубок президента РФ открылся в Токио

В Токио открылся Чемпионат Японии по самбо на Кубок президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

«Значение этих соревнований велико, так как это не только чемпионат Японии, но и отборочный турнир для целой серии международных соревнований, среди которых Кубок мира по самбо, который пройдет в марте в Москве, и чемпионат Азии, и чемпионат мира, который пройдет в Бухаресте в ноябре. Победители получат возможность поехать на эти соревнования», — рассказал председатель исполнительного комитета чемпионата Японии по самбо, член исполнительного комитета Международной федерации самбо Нобуюки Асаи.

Проведение подобных соревнований было в ходе встречи Путина, президента Международной федерации самбо Василия Шестакова и известного дзюдоиста Ясухиро Ямаситы в 2010 году. Чемпионат проходит в Японии в 44-й раз, а на кубок российского лидера — в шестой раз. По его словам, в соревнованиях принимают участие более 100 спортсменов, мужчин и женщин, в девяти весовых категориях.

«Мы считаем, что он играет очень важную роль для развития дружбы и добрососедских отношений между нашими странами», — добавил Асаи.