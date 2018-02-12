О погибших при крушении Ан-148 рассказали их близкие

В авиакатастрофе в Раменском районе погиб 71 человек. Среди пассажиров трое были несовершеннолетними. Один из подростков — Илья Полетаев, ему было всего 17.

Фиргат Тулькубаев не должен был лететь рейсом 703. Он возвращался с работы из Мурманска и планировал пару дней провести в Москве. Но, видимо, подвернулись билеты, и Фиргат сразу полетел в родной Орск.

Светлана Мачнева в Орск возвращалась после работы — дома ее ждала дочь. Собственно, ради дочери Светлана и летала работать в Москву.

У Анастасии Славинской не было ни мужа, ни детей. В жизни бортпроводницы рейса 703 всё только начиналось. Совсем недавно девушка купила квартиру.