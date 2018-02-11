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Вспыхнувший автомобиль на дороге в Китае попал на видео

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Фото: youtube.com
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Пожар на дороге в Китае был запечатлен видеорегистратором и выложен в интернет.

Инцидент произошел в воскресенье, 11 февраля, на севере страны.

На кадрах видно, как машину и несколько десятков метров дороги в разные стороны от нее охватывает пламя, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что катастрофа могла быть вызвана разливом топлива из ехавшего впереди бензовоза.

7 февраля портал iz.ru расказал, что в американском городе Саутвик (штат Массачусетс) пес, воруя оставленные на плите блинчики, случайно поджег дом.

Вскоре на место прибыли экстренные службы. Пожарным удалось не допустить распространения огня, и дом существенно не пострадал.

Видео инцидента опубликовал на своей странице в Facebook пожарный департамент города.

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