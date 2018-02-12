«Локомотив-Кубань» выиграл первый Кубок России за 18 лет

«Финал четырех» Кубка России по баскетболу, который проходил в Краснодаре, завершился триумфом хозяев площадки. «Локомотив-Кубань» уверенно выиграл оба матча. В полуфинале подопечные Саши Обрадовича разгромили победителя прошлого розыгрыша БК «Новосибирск» (97:64), а в финале не оставили шансов «Нижнему Новгороду» (85:64). В истории клуба это уже вторая победа в этом турнире.

По словам президента «Локомотива» Андрея Ведищева, победа важна для клуба прежде всего тем, что в этом турнире краснодарцы выступали без легионеров — по правилам Кубка России в нем могут участвовать только российские игроки.

— Кубок России — очень ценный трофей, и я рад, что нам удалось вернуть его спустя 18 лет, — рассказал «Известиям» Андрей Ведищев. — Думаю, не стоит менять формат проведения этого турнира и возвращать в заявку на Кубок России легионеров. Изюминка турнира в том, что российские игроки получают шанс проявить себя на самом высоком уровне. Мне бы хотелось, чтобы все наши ведущие клубы участвовали в этом турнире. В этом году мы рискнули и теперь пожинаем плоды.

Самым ценным игроком финального матча и лучшим игроком турнира был признан защитник «Локо» Дмитрий Кулагин. В решающем матче он принес своей команде 29 очков, пять подборов и шесть результативных передач. В символическую пятерку попали Дмитрий Хвостов и Павел Антипов (оба — «Локомотив-Кубань»), Сергей Токарев («Новосибирск»), Алимджан Федюшин («Иркут») и Петр Губанов («Нижний Новгород»).

После матча Петр Губанов прокомментировал итоги «Финала четырех» для своей команды.

— Надо реально смотреть на вещи. У «Локомотива» гораздо более опытная команда, — заявил «Известиям» лидер «Нижнего Новгорода». — Шесть игроков краснодарского клуба вызываются в сборную России. Мы старались желанием выиграть компенсировать отставание в опыте и технике, но получилось далеко не всё. За каждую ошибку «Локомотив» тут же нас наказывал. У нас очень много ребят, которые еще в прошлом году играли в Суперлиге или в молодежной команде. Конечно, не хватало Максима Григорьева, который восстанавливается после травмы и, я уверен, еще принесет нам много пользы.

Также баскетболист отметил и высокий уровень организации турнира.

— В Краснодаре отличный зал, всегда много болельщиков, — продолжил форвард сборной России. — Для игроков выступать перед полными трибунами — огромное удовольствие.

В матче за третье место в Кубке России «Новосибирск» обыграл «Иркут» со счетом 79:75.

— Безусловно, мы хотели защитить титул, но в этом году состав «Финала четырех» был очень сильным, — сказал «Известиям» генеральный директор «Новосибирска» двукратный вице-чемпион мира Сергей Бобков. — Все-таки разница между клубами Суперлиги и Лиги ВТБ очень значительная. Баскетболисты «Локомотива» очень хотели выиграть трофей перед своими болельщиками и не оставили конкурентам ни единого шанса. Дмитрий Кулагин показал игру очень высокого уровня. Надеюсь, ему хватит такого запала на весь сезон.

Кубок России проводился в 17-й раз. Самым титулованным клубом является московский ЦСКА, который выигрывал турнир четырежды (2005, 2006, 2007, 2010). По две победы у «Локомотива-Кубани» (2000, 2018) и «Новосибирска» (2015, 2017).

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