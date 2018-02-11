Польская компания оставила токсичный груз в порту Калининграда

Более 2 тыс. бочек токсичного вещества в течение нескольких месяцев находятся в порту Калининграда, проверить их содержание просят Интерпол экологи «Гринпис России».

Груз был поставлен польской компанией «Roca Petrol» своему дочернему предприятию в марте 2016 года. РБК сообщает, что с тех пор бочки находятся в морском торговом порту Калининграда. Получатель груза хотел утилизировать его в Калининградской области, но получил отказ.

В настоящее время компания перестала платить за хранение груза, что будет дальше с 2,6 тыс. бочек токсичного вещества — неясно, отмечает сайт «Комсомольской правды».

В январе Роспотребнадзор рассказал о продаже токсичного жиросжигателя через интернет.