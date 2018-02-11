Вооруженный мачете человек напал на прихожан церкви в Индонезии

Неизвестный с мачете совершил нападение на прихожан и священника католической церкви в городе Джокьякарта в Индонезии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По предварительным данным, ранения получили четыре человека. Они госпитализированы.

В декабре сообщалось, что мужчина, вооруженный мачете, ранил восьмерых прохожих в районе Канога-Парк в Лос-Анджелесе. Прибывшие на место полицейские открыли огонь по злоумышленнику, ранив его.