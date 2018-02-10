Массовая гонка «Лыжня России» стартовала по всей стране

В Москве стартовала массовая гонка «Лыжня России». Участниками забега стали более 20 тыс. человек. Соревнования проходят в 11 округах столицы. Запланированы забеги на дистанции 500 м, 1, 3, 5 и 10 км. Открыта дополнительная платформа для людей с инвалидностью. На всех площадках можно сдать нормативы «Готов к труду и обороне».

Владимир Путин пожелал участникам успехов и ярких впечатлений. Президент РФ: «Лыжня России» — праздник спорта и дружеского общения.

Всего в гонках участвуют более 1,5 млн человек из 73 регионов страны. Среди них и лыжники сборной России, которые не выступают на Олимпиаде. Забег традиционный и проходит уже в 36-й раз.