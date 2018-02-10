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Основателя «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пена исключили из партии

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Во Франции из состава «Национального фронта» исключили Жан-Мари Ле Пена. Решение подтвердил Версальский суд. Он сохранил за основателем партии Ле Пеном статус почетного председателя. Но ультраправые отметили, что Ле Пену запрещено появляться на конгрессе, который пройдет 10–11 марта в Лилле.

Политик основал «Национальный фронт» в 1972 году. В 2015 году Ле Пена исключил из партии дисциплинарный совет. Причина — громкий скандал из-за резких высказываний. В частности, он назвал газовые камеры лишь деталью Второй мировой войны.

 

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