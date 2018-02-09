Дедушка–долгожитель узнал свой возраст и расстроился

На YouTube набирает популярность видеоролик, герой которого забыл, сколько ему лет. С помощью сына пожилой мужчина смог угадать свой возраст, но эта цифра сильно его расстроила.

Сначала мужчина утверждает, что ему 79 лет, потом — что 89. После этого он начинает прибавлять себе по году до тех пор, пока не доходит до 98.

«Мне не 98 лет! Черт возьми, я постарел так быстро», — сказал мужчина.

Пользователи начали писать слова поддержки герою ролика. Многие выразили надежду, что останутся такими же веселыми и активными в столь преклонном возрасте.

В настоящий момент видео посмотрели уже более 700 тыс. человек.

В декабре 2017 года гламурный пенсионер из Хабаровска стал звездой Instagram. Дедушке, если его так можно назвать, уже 72 года.