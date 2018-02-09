Рой Джонс провел прощальный бой

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу провел прощальный бой. Соперником Роя Джонса стал Скотт Сигмон. Легендарный 49-летний спортсмен одержал победу по очкам. Решение судей после десяти раундов было единогласным. Зал встречал и провожал с ринга гражданина России овациями. Бой проходил на родине боксера в городе Пенсакола, США. За свою карьеру Рой Джонс одержал 66 побед, из них 47 нокаутом. Первый боксер, который стал чемпионом сразу в нескольких весовых категориях.