Прямой эфир

Рой Джонс провел прощальный бой

0
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу провел прощальный бой. Соперником Роя Джонса стал Скотт Сигмон. Легендарный 49-летний спортсмен одержал победу по очкам. Решение судей после десяти раундов было единогласным. Зал встречал и провожал с ринга гражданина России овациями. Бой проходил на родине боксера в городе Пенсакола, США. За свою карьеру Рой Джонс одержал 66 побед, из них 47 нокаутом. Первый боксер, который стал чемпионом сразу в нескольких весовых категориях.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017