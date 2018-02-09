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В ДНР испытали самую крупнокалиберную в мире снайперскую винтовку «Сепаратист»

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Фото: РИА Новости/Ульяна Соловьева
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В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) создали и испытали самую крупнокалиберную в мире снайперскую винтовку. Сообщение об этом, а также видео испытаний 8 февраля были опубликованы в telegram-канале WarGonzo.

Новое оружие получило название «Сепаратист». Дальность комплекса составляет 3 тыс. м, а боеприпасы для него сопоставимы со снарядами для ЗУ-23 (разработанная в СССР 23 мм спаренная зенитная установка). Отдачи у винтовки практически нет.

В середине декабря глава ДНР Александр Захарченко рассказал о развитии военно-промышленного комплекса (ВПК) в самопровозглашенной республике. По его словам, в первую очередь была запущена разработка антиснайперских и снайперских винтовок. Он отметил, что на сегодняшний день прошли испытания и уже состоят на фронте порядка 15 антиснайперских винтовок «Дончанка». Также в ДНР производятся минометы и пистолеты. 

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