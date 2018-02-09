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Более 90 тыс. свадеб сыграли в Москве за год

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Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
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Более 90 тыс. пар оформили свои отношения в московских загсах в 2017 году. Об этом говорится на официальном портале мэра и правительства столицы. 

По сравнению с 2016 годом, число увеличилось на 4249. 

«Вопреки расхожему мнению, что официальные союзы утратили силу, жители столицы стали чаще жениться и выходить замуж. Эта положительная тенденция свидетельствует о том, что многовековые традиции в нашем обществе по-прежнему актуальны», — рассказала руководитель управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева. 

По ее словам, самый популярный возраст для создания семьи не изменился — жители столицы решаются на брак в возрасте от 25 до 34 лет.

Самым популярным стал Дворец бракосочетания №4 на Бутырской улице. При этом праздновать свадьбу молодожены предпочитают в музеях-заповедниках «Царицыно» и «Коломенское», а также в усадьбах Люблино и Кусково. 

Как ранее, 2 февраля, писал портал iz.ru, Министерство юстиции России утвердило новые правила оформления документов о заключении брака в органах записи актов гражданского состояния. Так, на регистрацию загсам теперь отводится не более 113 минут, а на расторжение — в два раза меньше времени. Кроме того, в новом регламенте сказано, что торжественная церемония должна проходить в специально оформленном помещении и с торжественной речью специалиста загса, чего ранее прописано не было.

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