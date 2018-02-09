Более 90 тыс. свадеб сыграли в Москве за год

Более 90 тыс. пар оформили свои отношения в московских загсах в 2017 году. Об этом говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.

По сравнению с 2016 годом, число увеличилось на 4249.

«Вопреки расхожему мнению, что официальные союзы утратили силу, жители столицы стали чаще жениться и выходить замуж. Эта положительная тенденция свидетельствует о том, что многовековые традиции в нашем обществе по-прежнему актуальны», — рассказала руководитель управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева.

По ее словам, самый популярный возраст для создания семьи не изменился — жители столицы решаются на брак в возрасте от 25 до 34 лет.

Самым популярным стал Дворец бракосочетания №4 на Бутырской улице. При этом праздновать свадьбу молодожены предпочитают в музеях-заповедниках «Царицыно» и «Коломенское», а также в усадьбах Люблино и Кусково.

Как ранее, 2 февраля, писал портал iz.ru, Министерство юстиции России утвердило новые правила оформления документов о заключении брака в органах записи актов гражданского состояния. Так, на регистрацию загсам теперь отводится не более 113 минут, а на расторжение — в два раза меньше времени. Кроме того, в новом регламенте сказано, что торжественная церемония должна проходить в специально оформленном помещении и с торжественной речью специалиста загса, чего ранее прописано не было.