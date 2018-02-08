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Памятник жертвам Колмовской трагедии установят в Великом Новгороде

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Памятник медицинским работникам и пациентам Колмовской психитрической больницы, которые погибли во время Великой Отечественной войны, установят в Великом Новгороде.

Вчера, 7 февраля, прошло заседание инициативной группы, на котором был обсужден вопрос об установке памятника погибшим медицинским работникам и пациентам Колмовской психитрической больницы. Погибли в годы Великой Отечественной войны от рук оккупантов почти 1 тыс. человек, сообщает Новгород.ру.

Проекты эскизов памятника подготовлены скульптором Сергеем Гаевым и сотрудниками новгородского университета, информация об этом размещена на сайте Новгородской областной думы.

Теперь осуществление проекта установки монумента жертвам Колмовской трагедии зависит от решения рабочей группы консультативного совета при губернаторе Новгородской области. Членам рабочей группы планируют предоставить проект для рассмотрения в нескольких вариантах.

«Колмовская трагедия» произошла в годы Великой Отечественной войны. В августе 1941 года немецко-фашистские войска заняли Новгород. Около 200 пациентов клиники были отравлены, более 600 погибли от голода.

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