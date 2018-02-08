В Воронеже началась церемония прощания с летчиком Романом Филиповым

В Воронеже в гарнизонном офицерском клубе «Северный» началась официальная церемония прощания с Героем России, летчиком Романом Филиповым. Здесь же пройдет траурный митинг.

В мероприятиях принимают участие статс-секретарь, заместитель министра обороны РФ Николай Панков и главнокомандующий Военно-космическими силами РФ Сергей Суровикин.

Майор ВКС РФ Роман Филипов погиб в Сирии 3 февраля. Его самолет Су-25 был сбит боевиками в провинции Идлиб. Пилоту удалось катапультироваться, он погиб в бою с террористами.