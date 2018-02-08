Нетребко и Эйвазов дали единственный концерт в Москве

«Отелло» и «Макбет», «Трубадур» и «Аида»... «Классика классики» в исполнении лучших голосов современности. Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов дали свой единственный концерт в Москве. Аккомпанемент — Национальный филармонический оркестр России и маэстро Владимир Спиваков. Уникальные сопрано и тенор спелись не только на сцене. Нетребко и Эйвазов — одна из самых ярких, во всех смыслах, пар мировой сцены. Ценителями, точнее оценщиками, оказались даже мошенники. Осенью 2017 года организаторы сообщили о случаях продажи поддельных билетов. Желающим попасть на выступление предложили обращаться в Московскую филармонию. Цены у официального продавца начинались от 2,5 тыс. рублей. Перекупщики ближе к дате концерта предлагали их по 180 тыс.